Doktorlar dizisinin yıldızları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan 14 yıl sonra bir arada

Yasemin-İzzet Özilhan, çifti geçtiğimiz günlerde tatile çıkmıştı. Marmaris ve Göcek'i tercih eden çift, arkadaşları Yağmur - Pınar Atacan'la buluştu. 2006-2011 yılları arasında ekrana gelen 'Doktorlar’ adlı dizide rol alan Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan bir araya gelmesi sosyal medyayı salladı.

Yasemin Özilhan arkadaşı Yağmur Atacan'la fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Efsane dizide Doktor Ela ve Doktor Hasan'ı canlandıran ikilinin fotoğrafı büyük ilgi gördü.