Doktorlar dizisinin yıldızı Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı!

Çiçek Taksi, Doktorlar ve Türk Malı gibi başarılı yapımlarda rol alan 51 yaşındaki Bekir Aksoy ve ailesinin testi pozitif çıkınca tedavilerine hastanede devam edildi.

Hastalığın ilk günlerini ağır geçiren Aksoy ailesinin sağlık durumları iyiye gidince tedavilerine evlerinde devam edilmeye karar verildi. Hastaneden taburcu olan çift, hastalıkları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, mart ayında dünyaya gelen oğlu Asil'in doğumunda eşini yalnız bırakmamıştı. Doğumhaneye giren oyuncu, doktorlarla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayarak baba olduğunun müjdesini vermişti.