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  3. Doğumdan sonra 21 kilo veren Buse Varol'un fit hali sosyal medyayı salladı!

Doğumdan sonra 21 kilo veren Buse Varol'un fit hali sosyal medyayı salladı!

Doğumdan sonra 21 kilo veren Buse Varol'un fit hali sosyal medyayı salladı!

Oğlu Burak'ı kucağına aldıktan sonra doğum kilolarından hızla kurtulan oyuncu Buse Varol, fit görüntüsüyle şaşırttı. 21 kilo veren Varol'un son fotoğrafına binlerce beğeni yağdı.

Şarkıcı Alişan'la evlendiğinden bu yana magazin dünyasının yakın takibinde olan Buse Varol, doğumdan sonra verdiği kilolarla dikkat çekti.

İMAJ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Buse Varol gün içerisinde sık sık Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan Varol, son paylaşımında fit görünümüyle takipçilerinin beğenisini topladı.

KISA SÜREDE BEĞENİ TOPLADI

Doğum sonrası kilolarını hızla verip, fit vücuduyla düşman çatlattı. 21 kilo verdiğini açıklayan Varol'un, son fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İŞTE O FOTOĞRAF:

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21 kilo veren Buse Varol'un fit hali şaşırttı
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