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  3. Doğuma sayılı günler kaldı! Cansu Tosun'dan karnı burnunda pozlar...
11 Haziran 2020 Perşembe 10:31 | Son Güncelleme:

Doğuma sayılı günler kaldı! Cansu Tosun'dan karnı burnunda pozlar...

Doğuma sayılı günler kaldı! Cansu Tosun'dan karnı burnunda pozlar...

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Cansu Tosun, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 9 aylık hamile olan Tosun kaldığı otelin bahçesinde güneşlendi, o anları takipçileriyle paylaştı.

Kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Cansu Tosun, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından “D vitamini almak lazım” notuyla takipçileriyle paylaştı. Oğlu Marsel’i kucağına almak için sayılı günleri kalan Tosun, doğumuna sayılı günler kala güneşin tadını çıkardı. Güzel oyuncuya bu anlarda köpeği Juli de eşlik etti.

ADI MARSEL OLACAK

Baba olacağı için heyecanlı olan Köstendil, geçtiğimiz haftalarda şöyle demişti: "Allah nasip ederse baba olacağım. Gezegene hayırlı bir evlat olsun."

"Cinsiyeti belli oldu ama inşallah benden bir tane daha dünyaya gelmez. İki tane benden dünyaya çok. Erkek olacak dediler. İsmi Marsel... Parlak güneş ışığı demekmiş, araştırdık eşimle. Çok tesadüflerle dolu bir isim. Çok beğendik, istedik ve koyduk. Kendisi beğenmezse büyüyünce değiştirsin."

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