Doğum kilolarından kurtulan Berfu Yenenler'in fit hali dikkat çekti

Geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine giren Berfu Yenenler, bir ay önce ilk bebeği Kuzey'i kucağına almıştı. Yenenler, bir ayda hamilelik kilolarını verdi ve eski fit haline geri döndü. Instagram hesabından spor yaparken çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan Yenenler, kilolarından nasıl kurtulduğunu takipçilerine de anlattı.

"BİR ANDA GİTMEDİ"

Berfu Yenenler, kilo verme sürecini şöyle dile getirdi: "Doğumdan sonra kilolar nasıl mi gitti. Tabii ki bir anda gitmedi, hatta hala 1-2 kilo fark var eski kilomla aramda. Hemen kısaca anlatıyorum. Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım hatta insanlar nasıl eski haline dönüyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum.

"BİR HAFTA SONRA YÜRÜYÜŞLERE BAŞLADIM"

İlk haftadan sonra her gün 45 dakika-1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence. Kuzey doğalı da 37 gün oldu bugün, artık bu hafta itibariyle de fonksiyonel antrenmanlara başladım. Hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam yolumuz uzun."