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  3. Doğum için gün sayan Saadet Işıl Aksoy'dan paylaşım: Benim hamile suratım

Doğum için gün sayan Saadet Işıl Aksoy'dan paylaşım: Benim hamile suratım

Doğum için gün sayan Saadet Işıl Aksoy'dan paylaşım: Benim hamile suratım

Şimdilerde 6 aylık hamile olan oyuncu Saadet Işık Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Aralık 2014'te Pamir Kıraner ile nikah masasına oturan, 2017 yılında da düğün yapan Saadet Işıl Aksoy, şimdilerde 6 aylık hamile. Doğuma sayılı günler kala oyuncu, hamileliğin nasıl gittiğini takipçileriyle paylaştı.

'BENİM HAMİLE SURATIM'

Aksoy, Instagram hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafına, "İç huzurun yüzüme yansıdığı, süt ürünlerinin yanaklarımda kendini gösterdiği haftadayım" notunu düştü. Güzel oyuncu ayrıca paylaştığı kareye ‘Benim hamile suratım’ etiketini de ekledi.


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