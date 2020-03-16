Doğuhan Güney kimdir? Oyuncu Doğuhan Güney kaç yaşında, nereli?

Doğuhan Güney kimdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Oyuncu Doğuhan Güney, magazin gündeminde konuşulan isimler arasında yer alıyor. İşte Türkiye’nin en fazla izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi Pusu’da rol alan ünlü oyuncu Doğuhan Güney ile ilgili merak edilen detaylar..

DOĞUHAN GÜNEY KİMDİR?

Doğuhan Güney, 1989 doğumlu oyuncu Doğuhan Güney’in ikiz kardeşide kendisi gibi oyuncu olan Batuhan Güney’dir. İstanbul doğumludur.

Türkiye’nin en fazla izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi Pusu’da rol almıştır. Dizide Yusuf Kuzuzade karakterini canlandırmıştır.

Hakkında henüz daha net ve detaylı bilgilere ulaşılamamıştır.