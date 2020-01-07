Doğu Demirkol kimdir? Tutunamayanlar dizisi Tarık kimdir, kaç yaşında?

Tutunamayanlar dizisi oyuncularından Doğu Demirkol’un kim olduğu merak ediliyor. Tutunamayanlar dizisi Tarık kimdir, kaç yaşında? Yayın hayatına 7 Ocak’ta başlayacak olan dizide Doğu Demirkol Tarık karakterine, Ece Çeşmioğlu İrem karakterine hayat verecek. Haberimiz içerisinden Demirkol ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

TUTUNAMAYANLAR OYUNCULARINDAN TARIK KİMDİR?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış olan Tarık annesinin ısrarlarına dayanamayarak iş aramaya karar verir. Yine bir iş görüşmesinde tanıştığı İrem’e aşık olan Tarık, İrem’i etkilemenin yolunun zengin ve başarılı olmaktan geçtiğini düşünüp kendi işini kurma girişimlerinde bulunur. Bu iş girişimlerinde İlham Perisi İlhan’ın yardımını alacaktır.

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Doğu Demirkol olan oyuncu 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Başarılı bir cerrah baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Doğu Demirkol, lisans eğitimini bilgisayar mühendisliği bölümünde tamamladı. İlk olarak Youtube üzerinden paylaştığı videolarla dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmasına rağmen finale gitmeyi başaramadı.

BKM Sahne'sinde yer alarak Açık Mikrofon isimli programda gösterisini sergiledi. Seyirciler tarafından beğenilen performans, Youtube üzerinde de yoğun ilgi gördü. Ali Atay imzalı Ölümlü Dünya'daki performansıyla adından söz ettirdi. Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak ve Sarp Apak gibi tanınmış oyuncuların başrollerini paylaştığı filmde Zafer karakterine hayat verdi.

Doğu Demirkol, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı'nda Sinan karakterini canlandırdı.