Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Mehdi'ye lafı tokat gibi yapıştırdı

Tv8 ekranında izleyicilerle Çarşamba akşamları buluşmakta olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ikinci sezonu heyecanla devam ediyor. Hikayede her hafta heyecan daha da artıyor ve Zeynep ile Mehdi arasında yaşananlar ise izleyicilere çok farklı duygular hissettiriyor.

Geçtiğimiz hafta dizideki düğün sahnesi büyük ilgi görmüştü. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol da sahnede yeteneklerini izleyicilerin beğenisine sunmuşlardı. Zaten dansçılık geçmişi olan Özdemir, oyun havalarında da ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha gösterdi.

İbrahim Çelikkol ise Zeybek şovu yaparak hayranlarını adeta mest etti. Hikayede ise Mehdi’nin Zeynep’i yeniden kazanmak için bu zeybek şovunun işe yaramadığı yeni bölümde ortaya çıkıyor.

Salonda Mehdi’nin durdurduğu ve dudaklarına aniden yapıştığı Zeynep, eski eşine lafı fena yapıştırdı.. Doğduğun Ev Kaderindin 21. bölüm fragmanına yansıyan sahnede, “Mehdi ben seni affetmedim. Bitti Mehdi, bir daha sakın bana bunu yapma” diyen Zeynep’in tavrı izleyicilerden de destek buldu.

Mehdi başka birisi olup olmadığını sorgulayarak, Barış konusunda bir açık nokta arıyor. Ancak Zeynep’in sözleri yine çok sert: “Neden bu ihtimal ilk senin aklına geliyor ki. Erkek olduğun için mi, yoksa gerçekten böyle bir ihtimalin olduğu için mi?”

Ancak Mehdi, Zeynep’in peşini bırakmaya niyetli değil. Zeynep ve Barış’ı biraz da samimi şekilde görünce Mehdi’nin artık ne yapacağını kestirmek de zor olacak.



