Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in 'teyzeyim ben' paylaşımı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynayan Demet Özdemir’in, Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali’nin 1 yaşına girmesiyle ilgili yayınladığı bir paylaşım, iki oyuncunun da samimiyetini ortaya çıkardı.

Bilindiği gibi yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya, geçtiğimiz yıl Kasım ayında oğlu Fikret Ali’yi kucağına almıştı. 18 Kasım günü Fiko’nun 1. yaş gününü kutlayan çift, küçük bir parti düzenlemiş ve çekilen fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşmıştı.

Demet Özdemir de geçtiğimiz gün Fikret Ali’nin doğum gününü aşağıdaki paylaşımı ile kutlarken “Teyzeyim ben” notunu da düştü.

İkilinin samimiyeti de bu paylaşım ve notla öğrenilmiş oldu. İşte Demet Özdemir’in o kutlama mesajı: