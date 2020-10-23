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  • Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in hayalini süsleyen bir rol var!
23 Ekim 2020 Cuma 09:42 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in hayalini süsleyen bir rol var!

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in hayalini süsleyen bir rol var!

Demet Özdemir, reklam yüzü olduğu markanın lansmanında güzelliği ve zarafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, ayrıca sözleriyle de samimi ve özgüvenli bir görüntü çiziyor. Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide fırtınalar estiren güzel oyuncu, hayalinde bir rol olduğunu da söyledi.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir’in hayalini süsleyen bir rol var. Birçok değerli insanın hayatının canlandırma arzusunu taşıyan Demet Özdemir, özellikle bir isim var ki, onun hayatını oynamayı çok istiyor.

Demet Özdemir, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray’ın hayatını canlandırmayı çok istiyor. Oyuncu, tam bir Türkan Şoray hayranı ve en çok da onun hayatını canlandıracağı bir rol olursa çok mutlu olacağını dile getiriyor. Özdemir, bu şekilde çok saygı duyduğu ve ismini sayabileceği birçok kişi olduğunu da vurguladı.

Oyunculuğa tiyatro eğitimi alarak başlayan Demet Özdemir, sahneye çıkma konusunda henüz kendisini hazır hissetmiyor. Ancak, gönlünde tiyatro sahnesi de var.

Oyuncu, sahneye de çıkmak gibi bir düşüncesinin bulunduğunu ama şimdiye kadar gerçekleştiremediğini vurguladı. Aslında bunun sebebi de henüz kendisini hazır hissetmemesi..

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