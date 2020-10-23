Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in hayalini süsleyen bir rol var!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir’in hayalini süsleyen bir rol var. Birçok değerli insanın hayatının canlandırma arzusunu taşıyan Demet Özdemir, özellikle bir isim var ki, onun hayatını oynamayı çok istiyor.

Demet Özdemir, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray’ın hayatını canlandırmayı çok istiyor. Oyuncu, tam bir Türkan Şoray hayranı ve en çok da onun hayatını canlandıracağı bir rol olursa çok mutlu olacağını dile getiriyor. Özdemir, bu şekilde çok saygı duyduğu ve ismini sayabileceği birçok kişi olduğunu da vurguladı.

Oyunculuğa tiyatro eğitimi alarak başlayan Demet Özdemir, sahneye çıkma konusunda henüz kendisini hazır hissetmiyor. Ancak, gönlünde tiyatro sahnesi de var.

Oyuncu, sahneye de çıkmak gibi bir düşüncesinin bulunduğunu ama şimdiye kadar gerçekleştiremediğini vurguladı. Aslında bunun sebebi de henüz kendisini hazır hissetmemesi..