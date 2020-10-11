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  • Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in bohem pozu büyük beğeni aldı
11 Ekim 2020 Pazar 16:22 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in bohem pozu büyük beğeni aldı

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in bohem pozu büyük beğeni aldı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir'in bohem pozu ile büyük beğeni aldı. Romantik komedi türündeki Erkenci Kuş dizisinde başarılı performansıyla adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez dram dizisiyle ekranlara geldi.

TV8’de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir bohem pozu ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Demet Özdemir, İtalya’da olsa da sosyal medya sayesinde takipçileri onu görmeye devam ediyor. Özdemir’in her yaptığı paylaşım büyük beğeni sayılarına ulaşırken, binlerce yorum da yağıyor.

Demet Özdemir’in hayranları bu fotoğrafına da bayıldı. Kısa sürede 322 bini geçen beğeni sayısına ulaşan fotoğrafa gelen yorumlarda da oyuncuya övgü dolu ifadeler yer alıyor.

İşte o paylaşım:

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