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  • Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir Türkan Şoray'ı oynamak istiyor
24 Ekim 2020 Cumartesi 07:00 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir Türkan Şoray'ı oynamak istiyor

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir Türkan Şoray'ı oynamak istiyor
- RECEP ASLAN

Birçok ünlü oyuncu gibi Demet Özdemir de eski Yeşilçam tadında bir projede Türkan Şoray'ı oynamak istediğini söyledi.

‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinde oynayan Demet Özdemir, Türkan Şoray’ı oynamak istediğini söyledi. Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Özdemir, eski Yeşilçam atmosferini ve böyle bir kurguda Türkan Şoray’ı canlandırmayı çok istediğini dile getirdi. Film projesi olduğunu ‘sürpriz’ diyerek detay vermekten kaçınan Özdemir, tiyatroda da yer almak istediği belirtti.

İZDİHAMDAN KORKARIM

Geçen hafta İtalya’da bir televizyon programına katılan Özdemir’e ‘Erkenci Kuş’ dizisindeki eski rol arkadaşı Can Yaman’ın gittiği her ülkede izdihamla karşılaşması soruldu. Özdemir, “Ben de izdiham yoktu. Şu anda tercihimde olmazdı. Çünkü çok korktum” dedi. Özdemir, özel hayatında kimse olmadığının da altını çizdi. 

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