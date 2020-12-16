Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir mest etti

Başrollerini İbrahim Çelikkol ile paylaştığı TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Yaptığı her paylaşım ile adından söz ettirmeyi başaran başarılı oyuncu Demet Özdemir, ayna karşısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

AYNA POZU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Demet Özdemir'in ayna karşısında verdiği poz sosyal medyada büyük ilgi gördü. Siyah büstiyeri ve siyah pantolonu ile poz veren güzel oyuncu Demet Özdemir'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

İşte Demet Özdemir'in sosyal medyada büyük ilgi gören o pozu: