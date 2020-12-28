Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir ev pozuyla mest etti! O detay dikkatlerden kaçmadı

Attığı her adım söylediği her söz ile dikkat çeken Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından evden bir pozunu paylaştı.



Kot bir tulum ve beyaz botları ile takipçilerini mest eden Demet Özdemir'in makyajsız olduğu dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafına ev emojisi koyan Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in doğal pozu sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Özdemir'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları 'Sen hayatımdaki en önemli insanlardan birisin. Neden biliyor musun? Senden çok şey öğreniyorum', 'Bebek surat' ve 'Seni çok seviyorum Demet' gibi yorumlarda bulundu. İşte Demet Özdemir'in o pozu...