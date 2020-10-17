Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı İbrahim Çelikkol mest etti

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini canlandıran ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol güzel aile tablosu ile büyük beğeni aldı. İbrahim Çelikkol, dizide sergilediği üstün performans ile hayranlarının dilinde. Sosyal medyada çok takdir edilen bir isim. Her paylaşımı ile de takipçilerinden beğeniler alan, iltifatlara boğulan oyuncu bu sefer de aile pozuyla mest etti.

İbrahim Çelikkol, eşi Mihre hanım ve oğlu Ali sevimli aile pozları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. 2019 yılının Aralık ayında dünyaya gelen minik Ali, ne kadar da büyümüş… Çelikkol hayranları, minik Ali’nin bu sevimli haline bayıldı…

“Maşallah çok tatlısınız” diye yorumlar bırakan takipçiler, ünlü oyuncunun aileyi öne çıkartan tavrını da takdirle karşıladı.

İşte o paylaşım;

Çelikkol family