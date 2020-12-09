Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in yeni projesi belli oldu

Oyunculuğun yanı sıra dans konusunda da başarısını ve yeteneğini kanıtlayan güzel oyuncu, bu konuda aldığı yorumlar karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.

'YORUMLAR BENİ MUTLU ETTİ'

Güzel oyuncu, "Dans etmeyi çok seviyorum. Aslında ilk başta dans videomu paylaşınca biraz tedirgin olmuştum. Ama sonrasında o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel geri dönüşler aldım ki gerçekten çok mutlu oldum" açıklamasında bulundu.

"BUNU SİZE İLK KEZ AÇIKLIYORUM..."

Sevenlerine güzel bir müjde de veren Demet Özdemir, "Bunu burada ilk kez size açıklıyorum. Yaz aylarında bir aksilik olmadığı takdirde, nasip olursa güzel bir sinema filmi çekeceğiz. Şimdilik bunu paylaşayım sizlerle" açıklamasında bulundu.

