Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in hayali sizi çok şaşırtacak!

Erkenci Kuş dizisiyle büyük başarı yakalayan Demet Özdemir şimdilerde ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor. Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir’in hayalini duyunca çok şaşıracaksınız..

Güzel oyuncu Demet Özdemir dün akşam (13 Ekim Salı) instagram’da, bir süredir reklam yüzü olduğu Pantene’in sosyal sorumluluk projesi için canlı yayına bağlandı. Demet Özdemir ile sohbeti Ayşe Arman gerçekleştirdi. Öncelikle oyuncu, içinde yer aldığı kampanyayı aktardı.

Daha sonra Arman’ın sorularını büyük bir içtenlikle yanıtlayan Demet Özdemir, kendisine nasıl bir gelecek hayal ettiği ile ilgili bir soruya yanıt verdi.

Hayal kurmanın önemine değinen ve hayal kurmaktan hiç vazgeçmediğini vurgulayan Demet Özdemir “Çok uzun vadeli plan yapmıyorum çünkü bütün hayallerim yavaş yavaş da şekilleniyor bazen. Diyorim ki yazın böyle bir şey hayal ediyorum mesleğimle ilgili, sonrasında başka bir şey… ama 10 yıl sonrasını hayal etmiyorum” açıklamasını yaptı.

Özdemir, kendisiyle ilgili uzun vadeli planlar yapmasa da aslında Türkiye’deki kız çocukları için bir hayali olduğunu da sözlerine ekledi. Demet Özdemir, tanınırlığını kullanarak daha büyük işlere vesile olmak istediğini ifade ederek Türkiye’de dans kursuna gitmek, dans eğitimi almak isteyen kızlara bu hizmeti sağlamayı çok istediğini anlattı.

Genç oyuncu, dileğini şöyle paylaştı: “Daha fazla bir şeylere aracı olmak istiyorum ve ben kızlarla dans etmek, dans okulu açmak istiyorum. Başka şehirlerde dansla tanışmamış, kızlarla. Onların özgürlüğe kavuştuğu anı görmek istiyorum gözlerimde. En uzak gibi görünen en çok yapmak istediğim hayallerimden birisi bu.”