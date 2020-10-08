Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in estetiksiz hali şoke etti!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin güçlü ismi Demet Özdemir'in eski halini görenler tanımakla güçlük çekiyorlar. Demet Özdemir'in estetiksiz hali şoke etti. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Özdemir'in bu hallerine çok şaşıracaksınız.

İşte, Demet Özdemir'in estetiksiz hali...