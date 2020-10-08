08 Ekim 2020 Perşembe 11:32 | Son Güncelleme:
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in estetiksiz hali şoke etti!
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in estetiksiz hali görenleri şoke etti. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Demet Özdemir güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Demet Özdemir'in eski halini görenler tanımakla güçlük çekti.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin güçlü ismi Demet Özdemir'in eski halini görenler tanımakla güçlük çekiyorlar. Demet Özdemir'in estetiksiz hali şoke etti. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Özdemir'in bu hallerine çok şaşıracaksınız.