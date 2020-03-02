Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çağrısı hayranlarını harekete geçirdi!

Özdemir’in yeni yaşında sevenleri Korunmaya Muhtaç Çocuklar Derneği’ne bağış yaptı. Kampanya kapsamında 41 bin 170 TL toplandı. Bir çocuğun bir yıllık eğitim masrafı 3 bin TL olurken Özdemir’in yeni yaşıyla birlikte yaklaşık 130 kız çocuğunun eğitimine destek olundu.