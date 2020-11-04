04 Kasım 2020 Çarşamba 16:50 | Son Güncelleme:
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in annesini görenler şoke oldu
Güzel oyuncu Demet Özdemir son dönemde rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle gündemden düşmüyor. Özel hayatı da merak edilen Demet Özdemir'in annesini görenler şoke oldu. Ayşen Şener güzelliğiyle kızına bile taş çıkartıyor.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile büyük beğeni toplayan Demet Özdemir'in özel hayatı da merak ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in annesini görenler şoke oldu. Özdemir'in annesi Ayşen Şener güzelliğiyle herkesi şaşırttı.