Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile büyük beğeni toplayan Demet Özdemir'in özel hayatı da merak ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in annesini görenler şoke oldu. Özdemir'in annesi Ayşen Şener güzelliğiyle herkesi şaşırttı.

İşte Demet Özdemir'in annesi...