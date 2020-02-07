Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'e şok yorum: Görüntü var, ses yok!

İşte Barış Kocaoğlu'nun yazısının o bölümü...

DEMET PANDOMİM OYNAR GİBİ

Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol’un oynadığı ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi şu an için reytinglerde başarıyı yakaladı.

Gerçek bir hayat hikayesi olması, seyircinin dikkatini çekti.

Ama senaristler Demet Özdemir’e replik yazmamakta ısrarcılar…

İlk bölümden itibaren takip ediyorum görüntü var, ses yok…

Demet ya ağlıyor, ya donuk donuk bakıyor ya da poz veriyor.

Bu da seyirciyi bir müddet sonra sıkmaya başlıyor.

İbrahim Çelikkol ise tam aksine rolünü o kadar iyi oynuyor ki…

Demet normalde oynar onu biliyoruz diğer rollerinden.

Buradan senaristlere sesleniyorum.

Biz Demet’i dizide daha aktif görmek istiyoruz.

Kız neredeyse pandomim oynar gibi dizide.