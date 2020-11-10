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  • Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den yeni proje mi geliyor?
10 Kasım 2020 Salı 18:02 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den yeni proje mi geliyor?

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den yeni proje mi geliyor"

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de rol alan Demet Özdemir'in gönlünde sadece oyunculuk yatmıyor. Özdemir'in 16 yaşından beri bir tutkusu daha var. O'nu yakından takip eden, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları görenler biliyor. Demet Özdemir, aynı zamanda dans etmeyi de çok seviyor.

Güzel oyuncu Demet Özdemir çok küçük yaşlarından beri dans ediyor ve dizi setlerindeki yoğunluktan fırsat buldukça da dans çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman instagram sayfasından da bu çalışmalar sırasında çekilen videolarını yayınlıyor.

Özdemir’in hayli başarılı bir performans sergilediği bu videolar da takip ediliyor. Demet Özdemir’in dansla ilgili yeni bir projesi olduğu ise kısa bir süre önce ortaya çıktı.

Her ne kadar ne yapacakları ile ilgili bir bilgi vermese de dans videolarında sürekli birlikte görüldüğü dans eğitmeni Onur Alp Sancaktar ile dün bir paylaşım yapmıştı Oyuncu.

“Yoksaaaa???” notuyla yaptığı paylaşımla kafasında bir şeyler planladığı anlaşılıyordu oyuncunun. Aynı gün ilerleyen saatlerde de aşağıdaki fotoğrafı yayınladı oyuncu. Tam olarak ne olduğunu yine söylemedi ama “Coming soon” (Çok Yakında) ibaresiyle takipçilerin merak ettiren paylaşımı yaptı.

Yanında yine dans eğitmeni Onur Alp Sancaktar ve başka dansçı isimler de vardı.

<p>Editör: <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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