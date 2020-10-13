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  • Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den set pozu!
13 Ekim 2020 Salı 16:44 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den set pozu!

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den set pozu!

Tv8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den set pozu geldi. Güzel oyuncu Demet Özdemir, sadece yer aldığı proje ile değil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da büyük bir ilgi görüyor.

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den set pozu geldi. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncunun ınstagram hesabındaki takipçi sayısı son dizisiyle birlikte 11 milyonu geçti.

Hayranları ünlü oyuncunun samimi ve doğal hallerini, esprili tarzını seviyor ve yorumlarında da övgü dolu mesajlar yazıyorlar. Demet Özdemir, aynı zamanda dizinin setinden de pek çok paylaşım yapıyor.

Kamera arkasında kimi zaman esprili bir bakış açısıyla yaptığı çekimleri paylaşan oyuncunun, aynı zamanda setin neşesi olduğu da görülüyor. Enerjik ve samimi kişiliğiyle dikkatleri çeken Demet Özdemir, kamera arkasında çalışan dizi setindeki ekiple pozlarını da sık sık paylaşıyor.

Oyuncu, dizinin yönetmeni tarafından çekilen bir fotoğrafı olduğunu belirttikten sonra “Oturduğum set kamyonu kaderimdir” notunu düştü.

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