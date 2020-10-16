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  • Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den şaşırtan itiraf
16 Ekim 2020 Cuma 16:51 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den şaşırtan itiraf

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den şaşırtan itiraf

Erkenci Kuş dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Demet Özdemir, o dizinin ardından hep romantik komedi tarzı dizilerde oynadığını ve farklı bir yön seçeceğini söylediğinde herkes çok şaşırtmıştı. Güzel oyuncu tv8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Zeynep karakteriyle fırtınalar estiyor. Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den şaşırtan itiraf geldi.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'den şaşırtıcı bir itiraf geldi. Rol aldığı dizilerle adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu başarılarıyla gündemden düşmüyor.

Ekranın sevilen yüzlerinden olmayı başaran Demet Özdemir, 16 yaşında dansa başlayarak bir başka tutkusunun da peşinden gitmiş, en büyük hayali de farklı şehirlerde kız çocuklarının dans etmesini sağlayacak eğitim merkezleri açmak olduğunu dile getirmişti.

Demet Özdemir’in hayranları, onu sosyal medyada da büyük bir ilgiyle takip ediyorlar. Son günlerde Part Magazine isimli dergiye verdiği pozlarla sık sık gündeme geldi güzel oyuncu. Zira kendisi de instagram hesabından dergideki röportajından kısa notlar ve fotoğraflar yayınladı.

Son olarak yaptığı bir paylaşımındaki sözleri ise dikkat çekti. Oyuncu, insanlara güvenmek konusunda eskiden daha cömert olduğunu ancak hayal kırıklıklarına uğradığını dile getirdi. Ailesini ve yakın çevresini dışarıda tutan oyuncu, insanlara güven veren bir kişi olarak suistimale uğrayacağını hiç aklına getirmediğini ama yanıldığını anlatıyor ve ekliyor “Hayal kırıklıkları yaşadım ve herkese sevgi ve şefkat versem de yüzde yüz güvenirken çok daha seçici olmam gerektiğini öğrendim.”

İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı;

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

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