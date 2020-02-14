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  3. Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den herkes rahatsızmış!

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den herkes rahatsızmış!

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den herkes rahatsızmış!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ekranlarda boy gösteren Demet Özdemir, geçen hafta sosyal medyada gündem olmuştu. Dizideki performansıyla hayranlarını ikiye bölen Özdemir'le ilgili Akşam yazarı Barış Kocaoğlu yeni bir yazı kaleme aldı.

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

DEMET’İ KONUŞTURABİLECEK MİYİZ?

Geçen hafta Demet Özdemir’in oyunculuğunu eleştirmiş, ‘Görüntü var ses yok’ demiştim.

Meğerse benim gibi düşünen ne çok insan varmış.

Gün boyu mesaj yağmuruna tutuldum.

Herkes bu konuda rahatsızmış.

Diziyi sırf Demet’in hiç konuşmaması üzerine bırakan dahi olmuş.

İşte bu tip hatalar diziyi sona taşıyabiliyor…

Sonra da demesinler ki dizimiz neden erken final yapıyor diye…

Demet’in fanları da senaristlerden yana dertliydi.

Eminim ki ekibe sesimiz ulaşmıştır.

Bakalım Demet’i dizide konuşturabilecek miyiz?

İzleyip göreceğiz.


Meğer herkes Demet'ten rahatsızmış!
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