Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den 'aşk' açıklaması

Yeni bir projeye vaktinin olmadığını söyleyen Özdemir, arkadaşlarının yanına geldiğini belirtti. Ünlü oyuncu, aşk hayatıyla ilgili sorulara “Kalbim boş sevgilim olursa görürsünüz. Artık tek tek uğraşmaktan yoruldum. Ama size söz veriyorum, yanımda görürseniz inanacaksınız. Olduğu zaman anlarsınız. Ama yokken de kaçmak istemiyorum” diyerek yanıt verdi.