04 Kasım 2020 Çarşamba 14:08 | Son Güncelleme:
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den 'aşk' açıklaması
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, dün akşam Bebek'te bir mekan çıkışında objektiflere takıldı.
Yeni bir projeye vaktinin olmadığını söyleyen Özdemir, arkadaşlarının yanına geldiğini belirtti. Ünlü oyuncu, aşk hayatıyla ilgili sorulara “Kalbim boş sevgilim olursa görürsünüz. Artık tek tek uğraşmaktan yoruldum. Ama size söz veriyorum, yanımda görürseniz inanacaksınız. Olduğu zaman anlarsınız. Ama yokken de kaçmak istemiyorum” diyerek yanıt verdi.