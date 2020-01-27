Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den anlamlı hareket

Oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabından son yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, doğum gününde hediye ya da organizasyon istemediğini dile getirdi.

27 yaşındaki güzel oyuncu, sevenlerinden Koruncuk Vakfı için açtığı kampanyaya destek olmalarını beklediğini açıkladı:

"26 Şubat doğum günümde ailem ve dostlarımdan hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine Koruncuk Vakfı için açtığım kampanyama bağışlarınızı bekliyorum. Büyük-küçük demeden yapılacak bağışlarla hayalim eğitim hayatı risk altında olan kız çocuklarının geleceğine hep birlikte destek olabilmemiz."

Demet Özdemir'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.