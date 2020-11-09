Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den akılları karıştıran paylaşım

İbrahim Çelikkol ile birlikte kamera karşısına geçen Demet Özdemir, canlandırdığı Zeynep rolüyle izleyenlerin de büyük beğenisini kazandı. Özellikle toplum içinde baskı gören, ezilmeye çalışılan kadınların sesi olan Zeynep karakterini başarılı bir şekilde canlandırıyor.

Demet Özdemir’in oyunculuk alanında her geçen projesiyle biraz daha yol aldığı görülürken aynı zamanda küçük yaşlarda başladığı dansa karşı tutkusu da bitmiyor.

Özdemir’i yakından takip edenler onun 16 yaşında dans eğitimi almaya başladığını ve pek çok organizasyonda, kliplerde de rol aldığını biliyor. Demet Özdemir, her ne kadar oyunculuk kariyerinde hızla tırmansa da dansı da bırakmıyor.

Zaman zaman dans eğitmeni Onur Alp Sancaktar ile çekilen videolarını paylaşan oyuncunun, birlikte dans etmekten keyif aldığı isimle son paylaşımı ise dikkat çekti.

Demet Özdemir, Sancaktar ile verdiği bir pozu instagram sayfasından paylaşarak “Yoksaaa??” notunu düştü. İşte o paylaşım;