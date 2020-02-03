Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir hakkında flaş iddia! Yaman'dan vazgeçemedi

Geçen yıl partneri Can Yaman ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir, sürpriz bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Takvim gazetesinin haberine göre; güzel oyuncunun bu kez kalbini çalan isim, ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun iş insanı oğlu Yaman Taciroğlu oldu.

AŞKLARINI GİZLİYORLAR

Kısa süredir görüşen ve arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, şimdilik ilişkilerini saklıyor. Aşkın ortaya çıkmaması için çabalayan çift, birbirlerini sosyal medyada da takipten çekiniyor. Çiçeği burnunda aşıklar, konuşulanlara göre de ilişkinin açığa çıkmaması için daha çok kalabalık arkadaş grubunun olduğu ortamlarda buluşuyor.

Özdemir'in Can Yaman'ın ardından gönlünü adı, eski aşkının soyadıyla aynı olan Yaman Taciroğlu'na kaptırması "Tesadüfe bak" dedirtti.