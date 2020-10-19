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  • Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir diziye yeni isim buldu
19 Ekim 2020 Pazartesi 13:30 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir diziye yeni isim buldu

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir diziye yeni isim buldu

TV8'in Çarşamba akşamları yayınlanan ve sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, başarılı performansı ile ikinci sezonunda da izleyicilerin gözdesi oldu. Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir ile, Mehdi'yi canlandıran İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer aldığı dizinin reytingleri de iyi geliyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 2. sezonda da büyük ilgi görüyor. Dizinin çekimleri de yoğun tempoda devam ediyor. Ekip özveri ile gece ve gündüz demeden çalışırken, koronavirüs tehlikesi de işleri zorlaştırıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir setinde oyuncular ve ekibin birbirleri aile ortamı oluşturması da başarının önemli etkenlerinden birisi. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol da sette çok iyi anlaşıyorlar.

Instagram hesabından setten bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, gece olmasına rağmen çekimlere devam ettiklerini belirtti ve bir de espri yapmayı ihmal etmedi. Özdemir, dizinin ismini “Dış Gecen Kaderindir” şeklinde değiştirdi.

Ünlü oyuncunun hayranları ise çeşitli sosyal mecralarda bu paylaşımı yayınladı ve “Selfie’lerinize düşmek kaderimizdir” diyerek esprili yanıt verdi.

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