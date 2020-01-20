Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir beyazlar içinde!

Yasemin DÖNGEL

TV8'de yayınlanan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Özdemir, son olarak Bakü'de bulunduğu anlardan beyazlar içinde bir fotoğraf paylaştı.

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Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken, oyuncunun takipçileri "Beyaz rengi hiç bu kadar anlamlı olmamıştı" şeklinde övgülerde bulundu.