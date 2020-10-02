02 Ekim 2020 Cuma 07:34 | Son Güncelleme:
Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un karizmasına beğeni yağdı!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir ile iyi bir sinerji yakaladı. İkilinin enerjisi tuttu ve uyumları da izleyicileri ekrana çekiyor. Zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yapan oyuncu, bu konuda çok da aktif değil. Ancak İbrahim Çelikkol'un son paylaşımına beğeni yağdı.
Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un karizmasına beğeni yağdı. Dizideki başarılı performansı ile göz dolduran Çelikkol sosyal medyayı aktif kullanmıyor ancak zaman zaman paylaşımlar yapıyor. İbrahim Çelikkol, genelde de diziyle ilgili paylaşımları ile biliniyor. Ancak bu sefer ünlü oyuncu, karizmasını sergileyen, dövmelerini de gösterdiği paylaşımı ile dikkatleri çekti.
Ünlü oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni gelmesi de önemliydi.. İşte o paylaşım: