Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un karizmasına beğeni yağdı. Dizideki başarılı performansı ile göz dolduran Çelikkol sosyal medyayı aktif kullanmıyor ancak zaman zaman paylaşımlar yapıyor. İbrahim Çelikkol, genelde de diziyle ilgili paylaşımları ile biliniyor. Ancak bu sefer ünlü oyuncu, karizmasını sergileyen, dövmelerini de gösterdiği paylaşımı ile dikkatleri çekti.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni gelmesi de önemliydi.. İşte o paylaşım: