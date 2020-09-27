Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un fotoğrafına Demet Özdemir yorumu!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteri ile gündeme gelen İbrahim Çelikkol’un fotoğrafına Demet Özdemir yorumu dikkat çekti. Oyuncunun, minik oğluyla verdiği poz, aralarında Demet Özdemir’in de olduğu ünlü isimlerin de beğenisini kazandı. Çelikkol, çok fazla paylaşım yapmamaya ve genelde oğlunun yüzünü tam olarak göstermemeye çalışıyor.

Farklı açılardan çekilen fotoğraflarında baba oğulun birbirlerine benzedikleri de görünüyor. Yaz boyunca tatilde oğlunu kucağından hiç indirmeyen İbrahim Çelikkol, onunla çekilen fotoğraflarını da sosyal meyda hesabından takipçileriyle paylaşarak hayranlarını mutlu etmişti.

Çelikkol'un son paylaşımı Doğduğun Ev Kaderindir’de birlikte rol aldığı Demet Özdemir’in de büyük beğenisini kazandı. Oyuncu, “Yaaaaaaaaa” yorumuyla fotoğrafa düştüğünü anlatırken sonuna bir yumruk emojisi de ekledi. İşte o fotoğraf: