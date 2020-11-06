Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un değişimi Demet Özdemir'i coşturdu!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi sayesinde çok iyi arkadaş olan iki ünlü isim başarılı performans sergiliyorlar. Zaman zaman sosyal medya üzerinden de etkileşimde bulunuyor. Bazen birlikte selfi paylaşan ikili, bazen ise birbirlerinin paylaşımlarına yorum yapıyorlar.

Gözlükleri, sakalları ve üzerinden siyah kıyafetleri ile karizmasını ortaya koyan, kısa saçlarıyla da dikkat çeken İbrahim Çelikkol’un paylaşımı, en çok da partneri Demet Özdemir’i coşturdu.

Özdemir, bu paylaşıma bir yorum yapmadan geçemedi. Oyuncunun yorumu sayesinde de paylaşımın etkileşimi daha da arttı.