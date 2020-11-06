06 Kasım 2020 Cuma 18:07 | Son Güncelleme:
Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un değişimi Demet Özdemir'i coşturdu!
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir ile birlikte müthiş bir başarı sergiliyor. Çelikkol, eşinin duygularını ve kararlarını önemsemeyen Mehdi karakteri ile son haftalarda izleyiciler tarafından eleştiri üstüne eleştiri alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı İbrahim Çelikkol'un değişimi Demet Özdemir'i coşturdu...
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi sayesinde çok iyi arkadaş olan iki ünlü isim başarılı performans sergiliyorlar. Zaman zaman sosyal medya üzerinden de etkileşimde bulunuyor. Bazen birlikte selfi paylaşan ikili, bazen ise birbirlerinin paylaşımlarına yorum yapıyorlar.
Gözlükleri, sakalları ve üzerinden siyah kıyafetleri ile karizmasını ortaya koyan, kısa saçlarıyla da dikkat çeken İbrahim Çelikkol’un paylaşımı, en çok da partneri Demet Özdemir’i coşturdu.
Özdemir, bu paylaşıma bir yorum yapmadan geçemedi. Oyuncunun yorumu sayesinde de paylaşımın etkileşimi daha da arttı.