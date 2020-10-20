Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’i Helin Kandemir’i tanıyınca çok şaşıracaksınız. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Helin Kandemir küçük yaşına karşın yer aldığı yapımlarda dikkat çekmeyi başarıyor.

2004 doğumlu olan ve henüz 16 yaşında olan Helin Kandemir, bu kısa ömrüne neler sığdırmış neler? Genç oyuncu, Kibrit karakteriyle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynuyor şimdilerde ama onu ilk olarak İsimsizler dizisiyle 2017 yılında ekranda yerini almıştı. Yani 13 yaşındayken.

Helin Kandemir aslında kariyerine reklamlarda rol alarak başladı. İlk olarak 9 yaşındayken 2013 yılında Ötesiz İnsanlar isimli bir dizide oynadı. Daha sonra Bitmeyen Hikaye ve Kollama isimli dizilerde rol aldı. Bu dizinin ardından ise 2016 yılında İsimsizler dizisinde oynadı.

Ancak Helin Kandemir’in en çok dikkat çektiği yapım Bir Litre Gözyaşı dizisi oldu. Orada Miray Daner’in kardeşi Elif’i oynuyordu. Asi kız karakteriyle dikkatleri çekmişti.

Daha sonra 2019 yılında Emin Alper’in “Kız Kardeşler” isimli filminde yer aldı. Cemre Ebüzziya ve Ece Yüksel ile birlikte 3 kız kardeşi oynadıkları film, büyük yankı uyandırdı.

Genç oyuncu Helin Kandemir, yine bu yıl Temmuz 38. kez düzenlenen İstanbul Film Festivali’nde aynı filmle, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Helin Kandemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden önce, Netflix’in ilk orjinal Türk dizisi olan fantastik hikaye Hakan: Muhafız’da da yer almıştı.