Doğduğun Ev Kaderindir'in ikilisi Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'dan hayranlarını mest eden poz

Başrollerinde İbrahim Çelikkol be Demet Özdemir’in rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayınlandığı her bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizi başarısını her geçen gün artırırken Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un ekrandaki uyumu da hayranları tarafından çok beğeniliyor.

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir, BeStyle Magazine dergisine verdiği pozlar konuşulmaya devam ederken ikili çekimlerde eğlenceli anlar yaşadı. İbrahim Çelikkol, çekimlere ait yeni bir poz daha Instagram hesabından paylaştı.

Siyah beyaz paylaşımda bulunan İbrahim Çelikkol’un birlikte poz verdiği Demet Özdemir’in duru güzelliği konuşulmaya başlandı. İbrahim Çelikkol2un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken Demet Özdemir de kayıtsız kalmadı. Demet Özdemir, bu paylaşıma emojilerle yorum yaptı.