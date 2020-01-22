Doğduğun Ev Kaderindir'in Faruk'u Engin Hepileri kimdir? Engin Hepileri kaç yaşında, kiminle evli?

Engin Hepileri kaç yaşında, kiminle evli? merakla araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Faruk karakterine can veren Engin Hepileri hakkında hayranları internette araştırmalar yapıyor. Doğduğun Ev Kaderindir'in Faruk'u Engin Hepileri kimdir, kaç yaşında? yanıtı haberimizde.

ENGİN HEPİLERİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Engin Hepileri, 3 Mart 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde okudu. Tiyatroyla bu yıllarda tanıştı. Lise yıllarında Devlet Tiyatroları'nın dört oyununda rol aldı.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okumaya başladı. 1998 yılında ise "Anlat Şehrazat" müzikalinde ve Tiyatro Fora'da "Ölümsüzler" oyununda rol aldı. 2002 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini oyunculuk eğitimi üzerine yapmaya başladı ve 2005 yılında mezun oldu.

1998 yılından beri Kent Oyuncuları tiyatrosunda görev yapan Engin Hepileri, 2008 yılında Israel Horowitz'in "Kuyruk" adlı oyununu yöneterek yönetmenliğe de başlamış oldu.

2011-2012 yıllarında TRT Okul Kanalında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan kültür-sanat programında sunuculuk görevini yaptı.

Engin Hepileri, sinema filmlerinde seslendirme de yapmaktadır.

Engin Hepileri, 2010 yılında evlendiği eşi Ayşe Topçu'dan 2014 yılında boşandı.

23 Ocak 2015 tarihinde Atv'de başlayan "Kara Ekmek" adlı dizide başrolde olmak üzere rolleri paylaştıkları Özlem Yılmaz, Altan Erkekli, Ahmet Levendoğlu, Ushan Çakır, Gülçin Santırcıoğlu, Anıl İlter, Başak Daşman, Elif Can Ongurlar ile dizide oynadı. Dizinin ikinci sezonunda Nihat Altınkaya diziye dahil olmuştur.

28 Mayıs 2015 tarihinde oyuncu Beyza Şekerci ile evlendi.

Ödülleri :

2011 - 18.Adana Altın Koza Ödülleri Jüri Oyunculuk Özel Toplu Performans Ödülü (bütün oyuncular)

2010 - 15. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri Tiyatro Komedi Dalında Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

2004 - 8. Afife Jale Tiyatro Ödülleri, Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2014 - Katil Joe : Tracy Letts - Tiyatro.iN

2012 - Oda ve Adam : Eric De Volder - Kunstenfestival 0090

2011 - Ölümüne: Moira Buffini - Kent Oyuncuları

2011 - Ve Veya Yada : Marguerite Duras Oscar van den Boogaard - Garaj İstanbul

2010 - Zorla Güzellik : Neil LaBute - Kent Oyuncuları

2008 - Cimri : Moliere - Kent Oyuncuları

2008 - Victoria (Zafer): : Dulcinea Langfelder - Kent Oyuncuları

2007 - Açık Denizde : Slowomir Mrozek - Kent Oyuncuları

2007 - 39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow - Kent Oyuncuları

2006 - Anna Karenina : Lev Tolstoy/Helen Edmundson - Kent Oyuncuları

2004 - Kumarbazın Seçimi : Patric Marber - Kent Oyuncuları

2003 - Inishmore'lu Yüzbaşı : Martin McDonagh - Kent Oyuncuları

2003 - Aşk Çemberi : David Hare - Kent Oyuncuları

2002 - Sırça Kümes : Tennessee Williams - Kent Oyuncuları

2001 - Çözüm : David Auburn - Kent Oyuncuları

2000 - Hep Aşk Vardı : Yıldız Kenter - Kent Oyuncuları

1999 - Nükte : Margaret Edson - Kent Oyuncuları

1998 - Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları

1998 - Ölümsüzler : Melih Cevdet Anday - Tiyatro Fora

1998 - Benim Küçük Yıldızım : Cengiz Özek (çocuk oyunu)

1998 - Anlat Şehrazat, müzikal

Yönettiği Tiyatro Oyunları :

2011 - Bulanık : Simon Stephens - ikincikat Proje 1

2010 - Zorla Güzellik : Neil LaBute - Kent Oyuncuları

2008 - Kuyruk (oyun) : Israel Horowitz, Kent Oyuncuları

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Sen Benimsin (TV Dizisi)

2015 - Kara Ekmek (Taylan) (TV Dizisi)

2014 - Çiçek (Şahin) (TV Dizisi)

2014 - Çalsın Sazlar (Sinema Filmi)

2014 - Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Kazım Koyuncu) (Sinema Filmi)

2014 - Bana Adını Sor (Hakan) (Sinema Filmi)

2014 - Bana Adını Sor (Hakan) (Sinema Filmi)

2013 - İntikam (Hakan Eren) (TV Dizisi)

2012 - Koyu Kırmızı (Ufuk) (TV Dizisi)

2012 - Ferahfeza (SexShop Sahibi) (Sinema Filmi)

2011 - Celal Tan ve Ailesinin Aşırı A... (Arkibiyades) (Sinema Filmi)

2010 - Küstüm Çiçeği (Semih) (TV Dizisi)

2010 - Gönülçelen (Burhan) (TV Dizisi)

2010 - Av Mevsimi (Asiyenin Patronu) (Sinema Filmi)

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Engin Doğan) (TV Dizisi)

2009 - Aile Saadeti (Mahir) (TV Dizisi)

2008 - İdam (Sinema Filmi)

2008 - Gece Gündüz (Polis Tekin) (TV Dizisi)

2007 - Şöhretin Bedeli (TV Filmi)

2007 - Çemberin Dışında (Kıvanç Özyurt) (TV Dizisi)

2007 - Yasak Elma (Teoman) (TV Dizisi)

2007 - Son Ders: Aşk ve Üniversite (Hakan / Saffet) (Sinema Filmi)

2007 - Başımın Belası (Onur Öztürk) (TV Filmi)

2009 - Yaprak Dökümü (Garson) (TV Dizisi)

2006 - Kızlar Yurdu (Çavuş Seyfi Sarsılmaz) (TV Dizisi)

2006 - Gelin (TV Filmi)

2005 - Emret Komutanım (Sinyor Seyfi ) (TV Dizisi)

2005 - Beyza'nın Kadınları (Hüseyin) (Sinema Filmi)

2003 - Kampüsistan (Oğuz) (TV Dizisi)

2003 - Hürrem Sultan (Cihangir) (TV Dizisi)

2002 - Gülüm (Sinema Filmi)

2002 - Canım Kocacığım (TV Dizisi)

2002 - Beşik Kertmesi (TV Dizisi)

2000 - Yedi Numara (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)

2000 - Yılan Hikayesi (Polis) (TV Dizisi)

1998 - İki Arkadaş (Rıza) (TV Dizisi)