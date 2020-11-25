TV8'in sevilen dizisi Çarşamba akşamları seyircisi ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol başrolleri paylaşıyor. Bu iki karakter üzerine gelişen hikayeye yeni katılan isim ise Barış karakteri ile Engin Öztürk oldu. Doğduğun Ev Kaderindir'in Barış'ı Engin Öztürk'ün yeni paylaşımına beğeni yağdı..

Engin Öztürk, tv8 ekranında hayranları ile buluşmaya devam ediyor. Dizinin hikayesinde önemli bir yeri bulunan Öztürk, dizi hayranları tarafından da kabul gördü ve yapıma katılması kariyer yolculuğunda yeni bir durak oldu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda renk uyumu ve tarzıyla dikkat çeken Öztürk’e binlerce beğeni yapıldı.

İşte o paylaşım: