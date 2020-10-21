Doğduğun Ev Kaderindir'in Barış'ı Engin Öztürk'ten yeni dizi müjdesi!

Barış karakteri ile TV8’in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir’de yer alan Engin Öztürk, ayrıca Netflix’te yayınlanacak 50 metrekare dizisinde de yerini aldı. Pandemiden sonra akıbeti belirsizleşen dizi için çekimlere geçtiğimiz ay başlanmıştı.

İki dizinin çekimlerinde yer alan Engin Öztürk, tv8’deki Barış karakteri ile beğeni topladı. Doğduğun Ev Kaderindir’de hikayenin değişiminde de oyuncunun gelişi önemli yenilikler getirecek.

50 Metrekare dizisi için ise izleyicilerin 27 Ocak tarihine kadar beklemesi gerekiyor. Netflix tarafından yapılan duyurunun ardından Engin Öztürk de hayranlarına yeni müjdesini duyurdu. İşte o paylaşım:

50m2 27 Ocak 2021’de @netflix ‘te!