Doğduğun Ev Kaderindir'in Barış'ı Engin Öztürk asıl meseleyi tek cümlede özetledi

Avukat Zeynep’in patronu olan Barış, eğitimli ve empatisi yüksek, karşısındakine yaşadığı sorunlar konusunda yol gösterebilecek birisi konumunda… Barış karakterinin diziye katılmasından sonra söylediği sözler de izleyicileri oldukça etkiliyor.

Engin Öztürk’ün gelişi ile birlikte sıkıcı bir ortamdaki dizinin çekim mekanları değişmeye, farklı konular öne çıkmaya başladı. Bir mahalleye sıkışan dizi adeta açılım gösterdi ve izleyiciler de bu yeniliği çok sevdi.

Barış karakterinin bir başka özelliği ise dizideki tespitleri…Zeynep ile dertleşen ve ona yol gösterici olmaya çalışan Barış, Mehdi’nin de takibinde. Zeynep’i bu genç adama kaptırmak istemeyen eski koca Mehdi, onların her hareketini izlemeye çaba harcıyor.

Dizinin 20. bölümünde ise bir sahne var ki, Barış karakteri adeta tek cümlede dizinin resmen özetini yaptı. Barış, Zeynep hakkında şu tespitte bulundu:

“Annene veremediğin çocukluğun için geleceğini mahvetmişsin.”

Annesinden sefalet, acı, dram ve mutsuzluk gören Zeynep’in iyi niyetinin de şimdi yine annesi Sakine tarafından kullanılma durumu var. Sakine karakteri, Zulal Gencer Erkay tarafından canlandırılıyor.



