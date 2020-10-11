Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir transfer daha

Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir tranfer daha yapıldı. Dizinin hikayesine yön verecek olan bu isim Teoman Kumbaracıbaşı. Mehdi’nin düşmanı ve Müjgan’ın aşığı olan Burhan karakteri, tv8’in dizisinde önemli değişimler yaşanmasına sebep olacak. Teoman Kumbaracıbaşı, Burhan karakteri ile diziye katılıyor ve hikayede önemli bir yere sahip.

Mehdi ve Müjgan’ın babaları Cemal’in baş düşmanı ve katili Veysi’nin oğlu olan Burhan, aradan geçen yılların ardından mahalleye geri döner.

Burhan’ın tek amacı aşklarına mani olan Mehdi’yi köşeye sıkıştırmaktır. Ancak Burhan, sıradan bir kötü adam değildir. Arkasında güçlü bir hikaye vardır.