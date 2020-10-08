Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’u başrolde buluşturan Doğduğun Ev Kaderindir'e Engin Öztürk sürprizi. Engin Öztürk, geçtiğimiz ay diziye katılacağı duyurulan ünlü isimdi. Bu buluşma 15. yeni bölümde gerçekleşecek. 14 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 15. yeni bölümde Engin Öztürk sürprizi izleyicileri de etkileyecek.

Doğduğun Ev Kaderindir'de Zeynep karakterinin acıları bir türlü bitmiyor. Mehdi ile Zeynep arasındaki ilişki çatırdıyor. “Sana artık güvenmiyorum” diyen Zeynep, bir de iş konusunda mı sorunlar yaşayacak?

Engin Öztürk’ün diziye katılması kritik bir önemde. Zeynep’in hayatını baştan aşağıya değiştirebilir. Yani dizinin gidişatına etkisi büyük olabilir. Barış karakterine hayat veren Engin Öztürk, 15.bölüm fragmanında havalı halleri ile dikkat çekiyor.

“Barış ve Zeynep arasında bir aşk yaşanır mı?” sorusunu soran izleyiciler, yeni bölümlerin çok heyecanlı geçeceğini tahmin ediyor. Engin Öztürk’ün diziye çok yakıştığını da belirten dizinin takipçileri, 15. bölümü sabırsızlıkla bekliyor.



