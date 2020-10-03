Doğduğun Ev Kaderindir'de Zeynep ve Mehdi ayrılacak mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İkinci sezonuna etkili bir giriş yapan dizide Mehdi ve Zeynep arasında fırtınalar kopuyor. “Bu çocuğa yapmam gereken babalığı yapmak istiyorum” diyen Mehdi, Zeynep’in şu sorusuna ne yanıt verecek: “Nasıl yani, Benal kalacak ben gidecek miyim buradan?”

“Bir kere de Zeynep için bir kere de kendin için taşın altına elini koy.” İşte bu sözler Mehdi için izleyicinin de yüreğinden geçenleri anlatıyor.

Zeynep, nikahlı kocasının başka kadından olan çocuğunu mu büyütecek, yoksa kendi hayatını yaşamak için Mehdi’yi mi bırakacak?

“Ben Benal’in gitmesini istiyorum. Bi çözüm bul. Yapamıyorsan da söyle. Eğer kendimin dışında birine dönüşeceksem, ben bu ilişkiden giderim daha iyi” diyen Zeynep, yürekleri dağlayacak…





DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.