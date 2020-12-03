Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek burkan sahne! Böyle bir veda beklenmiyordu...

Çarşamba akşamları Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan son bölümü izleyicileri hüzne boğdu. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Mehdi’nin ablası Müjgan ile baş düşmanı Burhan hüzünlü bir ölümle izleyicileri şaşırttı.



Taksiye binip otogarın yolunu tutan Müjgan’ın yolunu Burhan kesti. Burhan elindeki silah ile ilk önce Müjgan’ın daha sonra ise kendi canına kıydı. Bu ani veda tüm ekran başındaki izleyicileri şaşırttı. Birçok sosyal medya kullanıcısı şaşkınlığını Twitter üzerinden dile getirdi.



