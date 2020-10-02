Doğduğun Ev Kaderindir'de yapılan hata izleyicinin gözünden kaçmadı!

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştıkları 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi yeni sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı. Doğduğun Ev Kaderindir'de ilginç bir hata yaşandı ve bu hata izleyicinin gözünden kaçmadı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finalinde 'Zeynep' karakterine hayat veren Demet Özdemir mezuniyet konuşmasında, "Abim 13 yaşında bakımsızlıktan can verdi." ifadeleriyle ekran başındakilere duygusal anlar yaşatmıştı.





Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yaşanan devamsızlık hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. 13. bölümde 'Zeynep' karakteri abisinin mezarını ziyarete gittiğinde mezar taşında yazan ölüm tarihi kafa karışıklığına sebep oldu.

Abisinin 13 yaşında öldüğünü dile getiren Zeynep, abisi 'Remzi Göksu'nun mezar taşında yer alan doğum ve ölüm tarihlerine göre 18 yaşında olması büyük bir şaşkınlık yarattı.