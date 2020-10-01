Doğduğun Ev Kaderindir'de mutlu kavuşma yok! Doğduğun Ev Kaderindir 14. bölüm fragmanı yayında!

Doğduğun Ev Kaderindir 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Tv8'in sevilen ve ilgi ile izlenen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. 14. bölümde Benal, bazı adamlar tarafından kaçırılıyor. Mehdi, onları buluyor ve “O çocuğun babası benim” diyerek dayak atıyor. İşte o anlarda da Zeynep kapıda kocasını izliyor… Ancak sonra doktor kontrolünde anlaşılıyor ki, Benal’in karnındaki bebeğin kalbi atmıyor…





Büyük bir hüsran yaşayan Mehdi, hayal kırıklığına uğruyor. Zeynep ise “Bir seçim yapmak zorunda hissediyorsun kendini. Bize sürekli borç ödeteceksin sen, ben bunu gayet iyi biliyorum. Bu hikayenin neresinde olursan ol, mutlu kavuşma yok” sözleriyle de derinden yaralıyor.

Bu olaylardan sonra izleyicilerin görüşü, ortalığın fena karışacağı… Çok etkili şekilde ilerleyen hikaye, izleyicilerin heyecanını da yükseltiyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak olan 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.



