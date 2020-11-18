Doğduğun Ev Kaderindir'de fark ettirmeden 4 karakter diziye veda etti

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrolünü paylaştığı dizinin yeni sezonu başladığında Mehdi’nin annesi Zeliha Hanım’ın konakta olmadığı görülmüştü. Bir kaç kez cümle içinde memleketine gittiği söylenerek geçiştirildi. Aynı zamanda Cemile’nin kızı Yasemin de yok uzun süredir. O da üniversiteyi kazandı ve şehir dışına gitti.

Dizide Mehdi-Müjgan ve Cemile’nin anneleri Zeliha Hanım’ın onca yaşanan olaya karşın dönmemesi tabii ki ilginç. Üstelik çocuklarının bu zor dönemlerinde çekip gitmesi de bir garip ama Zeliha Hanım dizinin yeni sezonu başladığından beri ortalarda yok. Gelir mi gelmez mi bilinmiyor. Zeliha’yı dizide usta oyuncu Nurşim Demir oynuyordu.

Yasemin karakterini ise genç oyuncu Kayra Aleyna Zabcı oynadı. Zabcı’nın yeniden gelip gelmeyeceği de meçhul ama annesi Cemile, geçtiğimiz haftaki bölümde onun yanına ziyarete gitmişti. Şimdilik o da gıyabında anılıyor dizide.

Bu iki ismin yanı sıra Zeynep’in babası Bayram da ortalarda görünmüyor. Dolayısıyla onu oynayan Kazım Sinan Demir’in de diziye dönüp dönmeyeceği bilinmiyor ama sezon başından beri rolü yok. En son sosyal hizmetlerden gelen görevlinin Kibrit’in yeni ailesi ile ilgili teftiş yaptığı sırada ortalığı karıştırmıştı. Sonrasında da aileden uzak durmasının daha iyi olacağını düşünüp gitmişti.

Bir başka isim daha var ki bir kaç bölümdür ortalarda görünmüyor. Adı bile anılmıyor. Zira zaten onun adını anabilecek tek kişi de artık Emine’den başkası değil. Bu isim tabii ki Faruk… Emine, Faruk’u terkettiği bölümden beri o karakter de ortalarda yok. Engin Hepileri’nin diziden ayrıldığı ise Demet Özdemir’in geçtiğimiz gün yaptığı bir sosyal medya yorumu üzerine öğrenildi.

Engin Hepileri, instagram hesabından “Yeni heyecanlar. Yeni başlangıçlar” notuyla yeni bir projesinin olduğunu duyurunca, Doğduğun Ev Kaderindir izleyicileri de şaşırmıştı!