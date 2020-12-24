Doğduğun Ev Kaderindir'de başrol savaşı! İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk karşı karşıya

Geçtiğimiz sezondan bu yana izleyiciyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi son bölümlerinde yaşanan olaylar nedeniyle sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı diziye bu sezon dahil olan Engin Öztürk izleyicilerin gözdesi oldu. Dizinin son bölümlerinde yaşanan şiddet olayları ve Mehdi ve Zeynep’in karşı karşıya gelmesi sosyal medya çok konuşuldu.



YENİ GÖZDE ENGİN ÖZTÜRK

Diziye bu sezon Barış karakteri ile dahil olan Engin Öztürk izleyicilerin en sevdiği karakter haline geldi. Mehdi’nin şiddete meyilli olması ve Zeynep’e yaptıkları onu izleyicinin gözünden düşürürken Barış günden güne en gözde karakterlerden birisi oldu. Dizinin izleyicileri de Demet Özdemir ile Engin Öztürk’ün iyi bir partner olacağını ve birlikte devam etmeleri gerektiğini sosyal medyada dile getirdi.

Bir izleyici: “Demet Özdemir’e bence kesinlikle en yakışan partner Engin Öztürk. Aynı şekilde Engin Öztürk ‘e de en yakışan partner Demet Özdemir.” yorumunda bulundu.

Bir başka izleyici ise İbrahim Çelikkol’un canlandırdığı Mehdi karakteri için “Gerçekten aklını yitirdi, iyice delirdi. ‘Korkam yanındayım’ diyor da, korkunun sebebi sensin” şeklinde yorum yaparak tepkisini dile getirdi.

Her ne kadar İbrahim Çelikkol başarılı bir oyunculuk performansı gösterse de dizinin izleyicileri gözünde canlandırdığı karakter sebebiyle tepki çekmekten kurtulamıyor. Bu durum da İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk’ü karşı karşıya getiriyor.