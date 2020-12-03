Doğduğun Ev Kaderindir'de bardağı taşıran son damla! İzleyicinin tepkisi dinmiyor

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir son bölümleriyle adından sıkça söz ettirmeye başladı. Mehdi’nin gereksiz kıskançlıkları izleyiciye saç baş yoldurturken senaryoda yaşanan gelişmeler ağır eleştirilere yol açtı. Bazı izleyiciler Burhan’ın Müjgan’ı öldürdüğü sahnenin bir aşk sahnesi gibi gösterildiğini söylerken Mehdi ile Zeynep arasında yaşananlar da izleyiciyi rahatsız etti.



Annesi Sakine ile iş birliği yapan Mehdi, Zeynep’in patronuyla Bulgaristan’a gideceğini duyup pasaportunu saklaması izleyicileri sinirlendirdi. Mehdi’nin yan sokakta ev tutması ise bir başka rahatsız edici gelişme oldu.

Mehdi, iş yerine gidip Zeynep’i çıkışta beklemesiyle de yine tepki alan bir harekete neden oldu. Genel olarak boşandığı kadının peşini bırakmayan, onun evde, işte her hareketini gözleyen, hatta iyice markaja almak için onun evinin yakınına taşınan, arabayla kapısında bekleyen bir Mehdi, pek çok kişi için artık ‘masum aşık’ konumundan çıktı.

Burhan’ın önce Müjgan’ı, sonra kendisini öldürmesi izleyenleri hem şoke eden hem de eleştiren bir gelişme oldu. Burhan ve Müjgan’ın ölürken son nefeslerinde birbirlerine baktıkları anın bir romantizm gibi sunulduğu şeklinde eleştiriler yapılırken, kadın cinayetleri meselesine ciddiyetsiz bir bakış açışı, durumu ‘aşık adam’ meselesine dönüştürmeye çalışma olarak algılandı.